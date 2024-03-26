Мобілізація в РФ: розвідка оцінила, чи буде Кремль відправляти в Україну нові підрозділи

За даними аналітиків, раніше всі новобранці ЗС РФ практично одразу відправлялися в зону бойових дій. Зараз ситуація може змінитися, адже противник має намір розширити свої сили на північному заході.

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Росіяни могли зайнятися створенням додаткових підрозділів ЗС РФ для того, щоб не залишити тилові території без армії. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 26 березня.

За даними аналітиків, противник уже почав розміщувати оголошення про те, що в новий 44-й армійський корпус у Лузі в Ленінградському військовому окрузі набирають особовий склад.

"Росія докладає зусиль щодо розширення своїх сил на північному заході країни, оскільки більша частина її військ, як і раніше, спрямована на операції в Україні", — йдеться в повідомленні.

Далі британські аналітики додали, що після створення нових підрозділів Росії доведеться ухвалювати рішення — чи залишаться нові частини, як-от 44-й армійський корпус, у своїх гарнізонах, або ж їх у майбутньому переведуть на територію України для участі в бойових діях. Це нібито має допомогти ЗС РФ посилити потенціал.

"Новостворені підрозділи раніше негайно перекидалися в Україну, і майже напевно необхідність підтримки операцій перешкоджає більш широким амбіціям Росії щодо розширення сил", — підсумували в британській розвідці.

Росія ще не вирішила, чи будуть відправлені нові підрозділи військ в Україну Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що РФ створить 2 нові армії, однак вони з великою ймовірністю зіштовхнуться із серйозними проблемами. За даними британської розвідки, противнику раніше вдавалося укомплектовувати підрозділи особовим складом, проте з усім іншим ЗС РФ регулярно зазнають труднощів.