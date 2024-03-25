РФ створить 2 нові армії: у розвідці Британії назвали проблеми, з якими вони зіткнуться

За даними аналітиків, противнику раніше вдавалося укомплектовувати підрозділи особовим складом, проте з усім іншим ЗС РФ регулярно зазнають труднощів.

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Росіяни у 2024 році планують створити одразу дві нові армії, однак це може обернутися певними проблемами для них. У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії розповіли про це детальніше.

За даними аналітиків, кілька днів тому російський міністр оборони Сергій Шойгу оголосив про плани збільшити особовий склад армії до кінця року. Дві нові армії можуть складатися з 14 дивізій і 16 бригад.

"Точного типу, місця розташування і складу цих підрозділів не було названо, хоча найімовірнішим видається поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських і тилових частин", — ідеться в повідомленні.

Окремо у британській розвідці додають, що ці нові формування можуть бути тісно пов'язані з анонсами про нові підрозділи та збільшенням кількості бригад у дивізіях.

Також аналітики вважають, що якщо зважати на нинішні зусилля Росії з набору особового складу, які можна назвати успішними, то майбутні підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані. Водночас, це не допоможе їм уникнути певних проблем.

"З огляду на обмеженість російської підготовки, широке використання застарілої техніки і проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи матимуть аналогічні проблеми із забезпеченням ресурсами", — підсумували в британській розвідці.

У Міноборони Великої Британії розповіли, з якими проблемами можуть зіткнутися нові підрозділи ЗС РФ Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 20 березня повідомлялося, що РФ планує до кінця року сформувати дві загальновійськові армії і 30 з'єднань. За словами глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, до складу з'єднань увійдуть 14 дивізій і 16 бригад. При цьому нібито вже створено новий армійський корпус і мотострілецьку дивізію.