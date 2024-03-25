РФ создаст 2 новые армии: в разведке Британии назвали проблемы, с которыми они столкнутся

По данным аналитиков, противнику ранее удавалось укомплектовывать подразделения личным составом, однако со всем остальным ВС РФ регулярно испытывают трудности.

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Россияне в 2024 году планируются создать сразу две новых армии, однако это может обернуться определенными проблемами для них. В отчете разведки Министерства обороны Великобритании рассказали об этом подробнее.

По данным аналитиков, несколько дней назад российский министр обороны Сергей Шойгу объявил о планах увеличить личный состав армии до конца года. Две новые армии могут состояться из 14 дивизий и 16 бригад.

"Точный тип, местоположение и состав этих подразделений не были названы, хотя наиболее вероятным представляется сочетание механизированных, бронетанковых, артиллерийских и тыловых частей", — говорится в сообщении.

Отдельно в британской разведке добавляют, что эти новые формирования могут быть тесно связаны с предыдущими анонсами о новых подразделениях и увеличением количества бригад в дивизиях.

Также аналитики считают, что если учитывать нынешние усилия России по набору личного состава, которые можно назвать успешными, то будущие подразделения могут быть достаточно укомплектованы. В то же время, это не поможет им избежать определенных проблем.

"Учитывая ограниченность российской подготовки, широкое использование устаревшей техники и проблемы с инфраструктурой, вполне вероятно, что эти подразделения будут испытывать аналогичные проблемы с обеспечением ресурсами", — подытожили в британской разведке.

В Минобороны Великобритании рассказали, с какими проблемами могут столкнуться новые подразделения ВС РФ Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 20 марта сообщалось, что РФ планирует до конца года сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в состав соединений войдут 14 дивизий и 16 бригад. При этом якобы уже созданы новый армейский корпус и мотострелковая дивизия.