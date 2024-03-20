РФ планирует до конца года сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, — Шойгу

По словам главы Минобороны РФ, в состав соединений войдут 14 дивизий и 16 бригад. При этом якобы уже созданы новый армейский корпус и мотострелковая дивизия.

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Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о намерении создать две общевойсковые армии и 30 соединений в 2024 году. Об этом он сообщил 20 марта в ходе заседания коллегии ведомства, передают "Известия".

"До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад", — заявил глава оборонного ведомства страны-агрессора.

Шойгу также отметил, что на данный момент уже созданы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. По его словам, Минобороны РФ будет продолжать улучшать боевую и численную готовность российской армии в соответствии с "возникающими угрозами" для национальной безопасности.

Путин готовится к войне с НАТО — ISW

Ранее, 26 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов. По мнению аналитиков ISW, заявление российского президента о необходимости создания Ленинградского военного округа после вступления Финляндии в НАТО сигнализировало о готовности Кремля противостоять НАТО.

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Россия готовится напасть на НАТО с 2026 года, — немецкие спецслужбы

Также напомним, что после закрытия избирательных участков на выборах президента России Путин заявил журналистам, что не исключает конфликта РФ со странами НАТО. Кроме того, президент РФ выразил сожаление о действиях Франции, которая, по его мнению, "подстрекает к усилению конфликта". Он также заявил, что продолжит войну и создаст на территории Украины так называемую "санитарную зону". Он подчеркнул, что не перестанет "укреплять вооруженные силы РФ и обороноспособность страны", чтобы достичь целей "специальной военной операции".