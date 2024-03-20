РФ планує до кінця року сформувати дві загальновійськові армії та 30 з'єднань, — Шойгу

За словами глави Міноборони РФ, до складу з'єднань увійдуть 14 дивізій і 16 бригад. При цьому нібито вже створено новий армійський корпус і мотострілецьку дивізію.

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Глава Міністерства оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив про намір створити дві загальновійськові армії та 30 з'єднань у 2024 році. Про це він повідомив 20 березня під час засідання колегії відомства, передають "Известия".

"До кінця року планується сформувати дві загальновійськові армії і 30 з'єднань, зокрема 14 дивізій і 16 бригад", — заявив глава оборонного відомства країни-агресора.

Шойгу також зазначив, що наразі вже створено армійський корпус, мотострілецьку дивізію, Дніпровську річкову флотилію і бригаду річкових катерів флотилії. За його словами, Міноборони РФ буде продовжувати покращувати бойову і чисельну готовність російської армії відповідно до "загроз, що виникають" для національної безпеки.

Путін готується до війни з НАТО — ISW

Раніше, 26 лютого, президент Росії Володимир Путін підписав указ про відтворення Ленінградського та Московського військових округів. На думку аналітиків ISW, заява російського президента про необхідність створення Ленінградського військового округу після вступу Фінляндії до НАТО сигналізувала про готовність Кремля протистояти НАТО.

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Росія готується напасти на НАТО з 2026 року, – німецькі спецслужби

Також нагадаємо, що після закриття виборчих дільниць на виборах президента Росії Путін заявив журналістам, що не виключає конфлікту РФ з країнами НАТО. Крім того, президент РФ висловив жаль про дії Франції, яка, на його думку, "підбурює до посилення конфлікту". Він також заявив, що продовжить війну і створить на території України так звану "санітарну зону". Він підкреслив, що не перестане "зміцнювати збройні сили РФ і обороноздатність країни", щоб досягти цілей "спеціальної військової операції".