Мобилизация в РФ: разведка оценила, будет ли Кремль отправлять в Украину новые подразделения

По данным аналитиков, ранее все новобранцы ВС РФ практически сразу отправлялись в зону боевых действий. Сейчас ситуация может измениться, ведь противник намерен расширить свои силы на северо-западе.

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Россияне могли заняться созданием дополнительных подразделений ВС РФ для того, чтобы не оставить тыловые территории без армии. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 26 марта.

По данным аналитиков, противник уже начал размещать объявления о том, что в новый 44-й армейский корпус в Луге в Ленинградском военном округе набирают личный состав.

"Россия предпринимает усилия по расширению своих сил на северо-западе страны, поскольку большая часть ее войск по-прежнему направлена на операции в Украине", — говорится в сообщении.

Далее британские аналитики добавили, что после создания новых подразделений России придется принимать решение — останутся ли новые части, такие как 44-й армейский корпус, в своих гарнизонах, или же они в будущем будут переведены на территорию Украины для участия в боевых действиях. Это якобы должно помочь ВС РФ усилить потенциал.

"Вновь созданные подразделения ранее немедленно перебрасывались в Украину, и почти наверняка необходимость поддержания операций препятствует более широким амбициям России по расширению сил", — подытожили в британской разведке.

Россия еще не решила, будут ли отправлены новые подразделения войск в Украину Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 25 марта сообщалось, что РФ создаст 2 новые армии, однако они с большой вероятностью столкнутся с серьезными проблемами. По данным британской разведки, противнику ранее удавалось укомплектовывать подразделения личным составом, однако со всем остальным ВС РФ регулярно испытывают трудности.