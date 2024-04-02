США хотят удвоить производство боеприпасов, чтобы поддержать Украину, — ISW

По словам аналитиков, Пентагон уже заключил контракт на строительство трех производственных линий деталей 155-мм боеприпасов. Они должны расположиться в штате Техас.

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Соединенные Штаты Америки хотят удвоить производство артиллерийских боеприпасов, чтобы обеспечить ими Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 1 апреля говорится, что Штаты хотят приобрести турецкую взрывчатку, чтобы увеличить производство американских артиллерийских снарядов. При этом Пентагон уже заключил контракт с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех производственных линий деталей 155-мм боеприпасов. Они должны расположиться в штате Техас. Также в контракте участвуют турецкие субподрядчики.

Сообщается, что один завод должны начать строить уже в июне текущего года.

Как ранее говорил помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуг Буш, Штаты хотят удвоить месячное производство 155-мм снарядов с 28 000 снарядов в месяц в октябре 2023 года до примерно 60 000 снарядов в месяц в октябре 2024 года. Правда, это возможно только при условии предложенных Конгрессом дополнительных ассигнований.

Кроме того, аналитики отметили, что партнеры Украины и Европы и Азии также продолжают ее поддерживать. Они наращивают собственную оборонно-промышленную мощность. К примеру, еще 28 марта Германия объявила о новом пакете помощи Украине, в который входят боеприпасы для артиллерии и танков, а также БПЛА и прочее. Позже стало известно о помощи от Бельгии и Японии.

В ISW отметили, что Япония уже смягчила правила передачи оборонного оборудования. Это даст возможность экспортировать истребители. Их Токио собирается разработать вместе с Лондоном и Римом до 2035 года. Их можно будет отправлять в третьи страны, но только в том случае, если там не ведутся боевые действия.

Кроме того, как сообщается, Чехия заключила контракты на сумму около 1,8 миллиарда евро на один миллион артиллерийских снарядов для Украины. Еще 10 тысяч боеприпасов решила выделить Германия.

Напомним, 15 марта в США заявили, что больше не смогут оказывать военную помощь Украине. Так, поддержка Вашингтона связана с необходимостью экстренной передачи оружия украинским защитникам, рассказала представительница Минобороны Сабрина Сингх.

Также 29 марта директор компании Defense Express Сергей Згурец сказал, что Украина начнет получать боеприпасы в апреле. По его словам, у противника есть преимущество на поле боя и пора эту динамику менять. Если снаряды поступят вовремя, то уже вскоре ВС РФ ощутят это на себе.