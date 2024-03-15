300 млн для ВСУ: США больше не будут оказывать помощь Украине, — Пентагон (видео)

Военная поддержка Вашингтона связана с необходимостью экстренной передачи оружия украинским защитникам, рассказала представительница Минобороны Сабрина Сингх.

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12 марта США выделили Украине военный пакет помощи на 300 миллионов долларов. По словам представительницы Пентагона Сабрины Сингх, это был "уникальный случай". Об этом она рассказала во время брифинга, трансляцию которого опубликовали в пресс-службе оборонного ведомства в X (Twitter).

Она подчеркнула, что США не смогут повторно предоставить подобную помощь. Также она подчеркнула, что военная поддержка Пентагона связана с необходимостью срочной передачи оружия ВСУ.

Новый пакет военной помощи от США: что известно

12 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Ее размер составляет 300 миллионов долларов. В частности, в новый пакет вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для GMLRS и HIMARS, ракеты для средств ПВО и другое оборудование. Он отметил, что этот пакет помощи выделили для того, "чтобы удовлетворить некоторые наиболее критические потребности Украины".

13 марта в пресс-службе Министерства обороны США рассказали о вооружении, которое вошло в 55-й пакет военной помощи для Украины от США.

Напомним, 15 марта министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина будет призывать страны-члены "Большой семерки" увеличить объемы взносов для помощи. Это может произойти в том случае, если Конгресс США не примет решение о помощи Киеву.