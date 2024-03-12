Впервые в этом году: Белый дом объявил новый пакет военной помощи для Украины на $300 млн

В новый пакет военной помощи вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для GMLRS и HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование. Вооружение предоставят со складов Соединенных Штатов Америки.

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Администрация президента США во вторник, 12 марта, объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов. Об этом на брифинге Белого дома сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как отметил чиновник, в новый пакет вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для GMLRS и HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование. Вооружение предоставят со складов Соединенных Штатов Америки.

"Сегодня от имени президента Байдена я объявляю о пакете экстренной помощи по безопасности с оружием и оборудованием стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы удовлетворить некоторые наиболее критические потребности Украины", — подчеркнул Салливан.

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Впрочем, в Пентагоне подчеркнули: денег на пополнение собственных запасов оружия у США пока нет, поэтому в оборонном ведомстве подчеркнули, что для финансирования пакета использовали остаточные средства, одобренные Конгрессом ранее. Как отметили в Белом доме, эти средства появились из-за "непредсказуемой экономии" в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного Украине оружия.

"Это помощь, которая нужна Украине, чтобы удержать линию фронта и дать отпор непрерывному российскому натиску. Боеприпасы позволят вести огонь в течение определенного периода, но это лишь короткий период. Этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя", — добавил Салливан.

Поэтому он снова призвал Конгресс США как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования на поддержку Украины.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула на брифинге, что это первый пакет вооружений от США в 2024 году — последний раз о таком объявлялось в конце декабря прошлого года.

Относительно помощи Украине

Напомним, еще в начале января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что они больше не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Всего в Конгрессе США с осени прошлого года рассматривают различные варианты законопроектов о помощи Украине. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что попытка Украины перехватить у России инициативу на поле боя является оперативно обоснованной, но длительные задержки военной помощи Запада могут отсрочить эти усилия Киева восстановить инициативу.

По данным источников телеканала CNN, которые он обнародовал 11 марта, Россия производит почти втрое больше артиллерийских снарядов, чем Соединенные Штаты и другие страны Запада могут поставлять Украине. Москва производит за месяц 250 тысяч артиллерийских снарядов, западные страны могут производить для Украины 100 тысяч.

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Напомним, что 7 марта стало известно: Норвегия присоединяется к закупке 800 тысяч снарядов для ВСУ.

Кроме того, Дания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 330 миллионов долларов, в который вошли самоходные артиллерийские установки Caesar и многое другое.