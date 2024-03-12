САУ Caesar и не только: Дания анонсировала пакет военной помощи Украине на 330 миллионов

Средства на самоходные артиллерийские установки Caesar датская сторона выделила в сотрудничестве с Францией, а на 155-мм снаряды к ним — с Эстонией и Чехией.

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Дания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 330 миллионов долларов, в который вошли самоходные артиллерийские установки Caesar и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе датского министерства обороны.

В частности, по информации Минобороны, очередной пакет поддержки для украинской армии предусматривает передачу САУ Caesar, самоходных 120-мм минометов и боеприпасов к ним.

Средства на Caesar Дания выделила в сотрудничестве с Францией, а на 155-мм артиллерийские снаряды — в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.

"Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом помощи мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины... Помощь предоставлена в сотрудничестве с нашими союзниками и посылает важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину на широком фронте", — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Стоит отметить, что это уже 16-я поставка военной помощи от Дании для Украины с целью защиты от агрессии Российской Федерации.

Напомним, совет министров Бельгии подтвердил заказ у франко-немецкого концерна Nexter KNDS производство 19 САУ Caesar и самоходных минометов Griffon Mepac.

Кроме того, 18 января Франция анонсировала производство 80 САУ Caesar для Украины.

15 декабря в СМИ писали, что САУ Caesar оказались неприспособленными к реалиям войны из-за дронов-камикадзе.