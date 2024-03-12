Вперше цьогоріч: Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на $300 млн

До нового пакету військової допомоги ввійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для GMLRS та HIMARS, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Озброєння нададуть зі складів Сполучених Штатів Америки.

Related video

Адміністрація президента США у вівторок, 12 березня, оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. Про це на брифінгу Білого дому повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Як зазначив урядовець, до нового пакету увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для GMLRS та HIMARS, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Озброєння нададуть зі складів Сполучених Штатів Америки.

"Сьогодні від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів, аби задовольнити деякі найбільш критичні потреби Україні", — підкреслив Салліван.

Важливо

США не надаватимуть допомогу Україні у формі кредиту, — Білий дім

Втім, у Пентагоні підкреслили: грошей на поповнення власних запасів зброї у США поки немає, тож в оборонному відомстві підкреслили, що для фінансування пакета використали залишкові кошти, схвалені Конгресом раніше. Як зазначили у Білому домі, ці кошти з’явились через "непередбачувану економію" в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї.

"Це допомога, яка потрібна Україні, щоб утримати лінію фронту та дати відсіч безперервному російському натиску. Боєприпаси дозволять вести вогонь протягом певного періоду, але це лише короткий період. Цього недостатньо, щоб задовольнити потреби України на полі бою", — додав Салліван.

Тому він знову закликав Конгрес США якомога швидше ухвалити законопроєкт про виділення фінансування на підтримку України.

Водночас прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр підкреслила на брифінгу, що це перший пакет озброєнь від США у 2024 році — востаннє про таке оголошувалося наприкінці грудня торік.

Щодо допомоги Україні

Нагадаємо, ще на початку січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що вони більше не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Загалом у Конгресі США від осені минулого року розглядають різні варіанти законопроєктів щодо допомоги Україні. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що спроба України перехопити у Росії ініціативу на полі бою є оперативно обґрунтованою, але тривалі затримки військової допомоги Заходу можуть відстрочити ці зусилля Києва відновити ініціативу.

За даними джерел телеканалу CNN, які він оприлюднив 11 березня, Росія виробляє майже втричі більше артилерійських снарядів, ніж Сполучені Штати та інші країни Заходу можуть постачати Україні. Москва виробляє за місяць 250 тисяч артилерійських снарядів, західні країни можуть виробляти для України 100 тисяч.

Важливо

Ще 200 тисяч: Чехія знайшла додаткові боєприпаси для України, — прем'єр-міністр

Нагадаємо, що 7 березня стало відомо, що Норвегія приєднується до закупівлі 800 тисяч снарядів для ЗСУ.

Крім того, Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 330 мільйонів доларів, до якого увійшли самохідні артилерійські установки Caesar та багато іншого.