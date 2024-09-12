"Росіяни на війні": у Канаді не скасували показ фільму про військових ЗС РФ в Україні, — МЗС

Кремль підтримує фільм "Росіяни на війні", знятий журналісткою Анастасією Трофімовою, наголосив консул України у Торонто Олег Ніколаєнко. Він згадав про долю іншого журналіста, Евана Гершковича, якого арештували під час появи в Росії.

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Для України неприйнятно, що фільм "Росіяни на війні", знятий канадо-росіянкою Анастасією Трофімовою, не видалили з програми Міжнародного кінофестивалю в Торонто (The Toronto International Film Festival, TIFF). Водночас організатори мовчать про те, що режисерка є експрацівницею телеканалу Russia Today, забороненого у Канаді. Про деталі показу фільму російської пропагандистки генеральний консул України в Торонто Олег Ніколаєнко написав у Facebook.

Допис Трофімова з'явився опівночі 12 вересня. Дипломат написав, що "розчарований заявою", яку оприлюднив TIFF. Він пояснив, як організатори обґрунтовують своє рішення. Зокрема, вони посилаються на те, що фільм зняли на замовлення громадської освітньої медіаорганізації Онтаріо TOV. Прикметно, що TOV змінила позицію щодо стрічки, наголосив Ніколаєнко, але Міжнародний фестиваль наполягає на своєму.

Також дипломат нагадав, що організатори TIFF не інформували глядачів та гостей, що Трофімова — колишня працівниця телекомпанії RT, яка за гроші російської держави поширює прокремлівські меседжі. Він натякає, що Трофімова не зовсім щира, коли говорить, що до зйомок не була дотична російська влада. На тлі арештів та засудження американського журналіста Евана Гершковича з Wall Street Journal, дуже сумнівно, що вона сказала правду. А якщо її не спинили, не арештували, не видворили, то фільм цілком відповідає інтересам Кремля, підсумував Ніколаєнко і закликав не демонструвати фільм "Росіяни на війні".

"Не надайте майданчику для російської пропаганди — на кону репутація фестивалю", — написав дипломат.

Фільм "Росіяни на війні" — Ніколаєнко про рішення TIFF Фото: Скриншот Фільм "Росіяни на війні" — Ніколаєнко про дії РФ Фото: Скриншот

Фільм "Росіяни на війні" — деталі

У YouTube-каналі фестивалю TIFF можна побачити трейлер фільму "Росіяни на війні" (Russians at War), знятого на гроші Канади. На відео показують російську пропагандистку Анастасію Трофімову, яка заявляє, що перебуває поруч із солдатами цілком таємно. Кадри свідчать, що вона пробула у російському підрозділі і взимку, і весною, розмовляла з десятком російських солдатів і на це начебто не звернув увагу жоден керівник, начальник, працівник ФСБ.

Росіяни на війні (Россияне на войне, Russians at War), трейлер, TIFF

Інформація про фільм досі є на сайті фестивалю. Також можна побачити гостей — зірок світового масштабу, які візьмуть участь в урочистостях на заході з фільмом про росіян. Серед них — Анджеліна Джолі, Джуд Лоу, Дженіфер Лопес, Г'ю Ґрант, Елізабет Олсон, Дензел Вашингтон та десятки інших, фото яких з'явилося у низці дописів в X (Twitter).

Фокус писав про скандал, який виник щодо фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі. Його показали всупереч протестам українських діячів культури, дипломатів та політиків: він опинився в одному розділі з українськими фільмами про війну і повністю відповідав російській пропаганді. Після мітингу у Торонто Канадський медіафонд (CMF), який виділив 340 тис. дол. на фільм Трофімової, оголосив, що засуджує його і починає розслідування.

Нагадуємо, український режисер Мстислав Чернов повідомив, що отримує погрози після отримання "Оскара" за фільм "20 днів у Маріуполі".