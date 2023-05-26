ООН засудила, але промовчала про провину РФ у ракетному обстрілі лікарні у Дніпрі

Представники офіційного російськомовного представництва ООН обрали за краще промовчати, звідки летіли смертоносні ракети, після чого зіткнулися з громадським обуренням.

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У п'ятницю, 26 травня, на російськомовній сторінці ООН з'явилася реакція організації, що засуджує ракетний обстріл лікарні у Дніпрі. При цьому організація не згадала про причетність РФ до інциденту. Запис було опубліковано на офіційному Twitter ООН.

"Сьогодні під ракетний обстріл потрапила лікарня у Дніпрі, є загиблі та поранені. Громадянські особи та медустанови — не мішень", — зазначено у повідомленні.

Також представники ООН згадали, що від початку повномасштабного російського вторгнення сталося понад 900 нападів на заклади охорони здоров'я в Україні.

Нагадаємо, протягом квітня 2023 року Росія головувала у Раді безпеки ООН, при цьому всі 27 послів ЄС засудили дії РФ в Україні.

За цей період голова МЗС РФ Сергій Лавров встиг звинуватити ООН у суперечності основним принципам організації та закликав розширити організацію шляхом представленості в ній країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Реакція України

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував на повідомлення російськомовної організації з обуренням.

"Невже настільки забороняється згадувати у своїх твітах, що саме Російська Федерація завдала більше десятків ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Україні лише цього місяця", — написав він.

Приблизно так само відреагували й багато підписників організації у коментарях до твіту, коли почали задавати ООН питання: "А хто ж випустив ці ракети?"

Ракетний удар по Дніпру 26 травня

26 травня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Удар ворожою ракетою зазнали будівля поліклініки та ветеринарної клініки, після чого почалася пожежа, яка охопила територію в 1 тисячу квадратних кілометрів.

За інформацією спікера командування ПС ЗСУ Юрія Ігната, удар міг бути завданий за допомогою зенітних керованих ракет С-300 або С-400. Станом близько на 13:00 було відомо, що в результаті обстрілу загинула одна людина, і ще 15 громадян отримали поранення.

Ближче до вечора п'ятниці обласна прокуратура Дніпропетровської області заявила про те, що внаслідок ракетного удару по медустанові у Дніпрі постраждала 31 особа, з яких двоє маленьких дітей.