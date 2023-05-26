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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины Удар ВС РФ по больнице в Днепре

ООН осудила, но умолчала про вину РФ в ракетном обстреле больницы в Днепре

днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру
Фото: Telegram | В ООН молчат о том, откуда были выпущены ракеты на Днепр

Представители официального русскоязычного представительства ООН предпочли умолчать, откуда летели смертоносные ракеты, после чего столкнулись с общественным негодованием.

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В пятницу, 26 мая, на русскоязычной странице ООН появилась осуждающая реакция организации на ракетный обстрел больницы в Днепре. При этом организация не упомянула о причастности РФ к инциденту. Запись была опубликована на официальном Twitter ООН.

"Сегодня под ракетный обстрел попала больница в Днепре, есть погибшие и раненые. Гражданские лица и медучреждения — не мишень", — указано в сообщении.

Также представители ООН упомянули, что с начала полномасштабного российского вторжения произошло более 900 нападений на учреждения здравоохранения в Украине.

Напомним, на протяжении апреля 2023 года Россия председательствовала в Совете безопасности ООН, при этом все 27 послов ЕС осудили действия РФ в Украине.

За этот период главы МИД РФ Сергей Лавров успел обвинить ООН в противоречии основным принципам организации и призывал расширить организацию, путем представленности в ней стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Реакция Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отреагировал на сообщение русскоязычной организации с возмущением.

"Неужели настолько запрещается упоминать в своих твитах, что именно Российская Федерация нанесла более десятков ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Украине только в этом месяце", — написал он.

Приблизительно так же отреагировали и многие подписчики организации в комментариях к твиту, задавая ООН вопросы о том: "А кто же выпустил эти ракеты?"

днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру Fullscreen
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру Fullscreen
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру Fullscreen
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру
днепр, больница, ракетный удар по больнице, ракетный удар 26 мая по днепру

Ракетный удар по Днепру 26 мая

26 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. Удар вражеской ракетой пришелся по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, после чего начался пожар, который охватил территорию в 1 тысячу квадратных километров.

По информации спикера командования ВС ВСУ Юрия Игната, удар мог быть нанесен при помощи зенитных управляемых ракет С-300 или С-400. По состоянию около 13:00 было известно, что в результате обстрела погиб один человек, и еще 15 граждан получили различные ранения.

Ближе к вечеру пятницы областная прокуратура Днепропетровской области заявила о том, что в результате ракетного удара по медучреждению в Днепре пострадал 31 человек, из которых двое маленьких детей.