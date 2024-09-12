"Русские на войне": в Канаде не отменили показ фильма о военных ВС РФ в Украине, — МИД

Кремль поддерживает фильм "Русские на войне", снятый журналисткой Анастасией Трофимовой, отметил консул Украины в Торонто Олег Николаенко. Он вспомнил о судьбе другого журналиста, Эвана Гершковича, которого арестовали при появлении в России.

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Для Украины неприемлемо, что фильм "Русские на войне", снятый канадо-россиянкой Анастасией Трофимовой, не удалили из программы Международного кинофестиваля в Торонто (The Toronto International Film Festival, TIFF). При этом организаторы молчат о том, что режиссер является экс-сотрудницей телеканала Russia Today, запрещенного в Канаде. О деталях показа фильма российской пропагандистки генеральный консул Украины в Торонто Олег Николаенко написал в Facebook.

Сообщение Трофимова появилось в полночь 12 сентября. Дипломат написал, что "разочарован заявлением", которое обнародовал TIFF. Он объяснил, как организаторы обосновывают свое решение. В частности, они ссылаются на то, что фильм сняли по заказу общественной образовательной медиа-организации Онтарио TOV. Примечательно, что TOV изменила позицию относительно киноленты, отметил Николаенко, но Международный фестиваль настаивает на своем.

Также дипломат напомнил, что организаторы TIFF не информировали зрителей и гостей, что Трофимова — бывшая сотрудница телекомпании RT, которая за деньги российского государства распространяет прокремлевские месседжи. Он намекает, что Трофимова не совсем искренняя, когда говорит, что к съемкам не была причастна российская власть. На фоне арестов и осуждения американского журналиста Эвана Гершковича из Wall Street Journal, очень сомнительно, что она сказала правду. А если ее не остановили, не арестовали, не выдворили, то фильм вполне соответствует интересам Кремля, подытожил Николаенко и призвал не демонстрировать фильм "Русские на войне".

"Не предоставьте площадку для российской пропаганды — на кону репутация фестиваля", — написал дипломат.

Фильм "Русские на войне" — Николаенко о решении TIFF Фото: Скриншот Фильм "Россияне на войне" — Николаенко о действиях РФ Фото: Скриншот

Фильм "Русские на войне" — детали

В YouTube-канале фестиваля TIFF можно увидеть трейлер фильма "Русские на войне" (Russians at War), снятого на деньги Канады. На видео показывают российскую пропагандистку Анастасию Трофимову, которая заявляет, что находится рядом с солдатами совершенно тайно. Кадры свидетельствуют, что она пробыла в российском подразделении и зимой, и весной, разговаривала с десятком российских солдат и на это якобы не обратил внимание ни один руководитель, начальник, работник ФСБ.

Русские на войне (Россияне на войне, Russians at War), трейлер, TIFF

Информация о фильме до сих пор есть на сайт фестиваля. Также можно увидеть гостей — звезд мирового масштаба, которые примут участие в торжествах на мероприятии с фильмом о россиянах. Среди них Анджелина Джоли, Джуд Лоу, Дженнифер Лопес, Хью Грант, Элизабет Олсон, Дензел Вашингтон и десятки других, фото которых появилось в ряде сообщений в X (Twitter).

Фокус писал о скандале, который возник относительно фильма "Русские на войне" на Венецианском кинофестивале. Его показали вопреки протестам украинских деятелей культуры, дипломатов и политиков: он оказался в одном разделе с украинскими фильмами о войне и полностью соответствовал российской пропаганде. После митинга в Торонто Канадский медиафонд (CMF), который выделил 340 тыс. долл. на фильм Трофимовой, объявил, что осуждает его и начинает расследование.

Напоминаем, украинский режиссер Мстислав Чернов сообщил, что получает угрозы после получения "Оскара" за фильм "20 дней в Мариуполе".