Ніколь Кідман у елегантній сукні з'явилася на прем'єрі в Лондоні (фото)

Знаменитість зіграла в новому детективному серіалі. Її екранним чоловіком став Лів Шрайбер.

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Австралійська та американська акторка Ніколь Кідман в елегантній сукні з'явилася на червоній доріжці прем'єри фільму Netflix "Ідеальна пара", що відбулася в понеділок, 2 вересня, у BFI Max у Лондоні, повідомляє Daily Mail.

57-річна володарка премії "Оскар" і 56-річний американський актор Лів Шрайбер грають ролі чоловіка та дружини в детективному фільмі, заснованому на однойменному романі Елін Гільдербранд.

Ніколь демонструвала гламурний образ у чорній обтислій атласній сукні, під яку підібрала шикарні туфлі на шпильці. Як аксесуари зірка вибрала золоті сережки-підвіски і масивну каблучку з чорним каменем. Кідман уклала золотисті локони в пряму зачіску.

Тим часом Лів мав елегантний вигляд у сірому піджаку і штанах того ж кольору, білосніжній сорочці і чорних шкіряних туфлях.

Ніколь Кідман і Лів Шрайбер Фото: Getty Images

Ніколь і Лів — ідеальне подружжя в майбутньому мінісеріалі Netflix "Ідеальна пара". У картині Ніколь грає відому письменницю Грір Гаррісон Вінбері, а Лів Шрайбер — її чоловіка Тега Вінбері. Поки вони готуються до розкішного весілля свого сина у своєму приголомшливому будинку на острові Нантакет, їхні плани руйнуються через підозрілу трагедію — на пляжі знайшли тіло потонулої людини.

У шестисерійному фільмі, прем'єра якого відбудеться 5 вересня, задіяні такі актори, як Дакота Фаннінг, Меганн Фейхі з "Білого лотоса", Ів Г'юсон, Ішан Кхаттер, Біллі Гоул і Джек Рейнор. Сценаристом серіалу стала Дженна Ламія, а режисером — Сюзанна Бір.

Нагадаємо, 30 серпня Фокус писав про те, що Ніколь Кідман у стильній сукні з'явилася на Венеційському кінофестивалі-2024.