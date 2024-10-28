Николь Кидман и Кит Урбан в парных образах вышли на публику (фото)

Звездная пара жената с 2006 года. Они стали родителями двух дочерей — Сандей и Фейт.

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57-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман появилась на публике с мужем, 57-летним кантри-певцом Китом Урбаном. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана обняла своего возлюбленного, позируя за кулисами для фотографий на благотворительном концерте в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Тем временем музыкант положил руку на талию своей жены, когда они улыбались для фото. Знаменитости появились в черных образах, дополняя друг друга.

Появление пары состоялось вскоре после того, как Николь Кидман сделала признание, что ей пришлось приостановить съемки своей будущей эротической драмы "Хорошая плохая девочка", потому что она больше не хочет "оргазма". В картине она сыграла жену героя Антонио Бандераса, которой интрижка с молодым стажером может испортить всю карьеру.

Николь Кидман и Кит Урбан Фото: Getty Images

Во время появления с мужем Николь продемонстрировала укороченную джинсовую куртку поверх приталенного топа и темно-серых джинсов. Звезда сериала "Большая маленькая ложь" зацепила свои светлые пряди в хвостик.

Она дополнила образ золотыми серьгами-кольцами и сделала легкий макияж.

Николь Кидман и Кит Урбан Фото: Getty Images

А Кит Урбан, готовясь выйти на сцену для благотворительного концерта, надел кожаную куртку поверх футболки с рисунком и темных брюк.

Певец и актриса женаты с 2006 года. В их союзе подрастают две дочери-подростки — Сандей и Фейт. До этого Кидман была в браке с Томом Крузом.

Напомним, Николь Кидман спровоцировала слухи о ссоре с Сальмой Хайек.

Также Фокус писал о появлении Николь Кидман на публике в смелом наряде.