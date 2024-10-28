Ніколь Кідман та Кіт Урбан у парних образах вийшли на публіку (фото)

Зіркова пара одружена з 2006 року. Вони стали батьками двох доньок — Сандей та Фейт.

Related video

57-річна австралійсько-американська акторка Ніколь Кідман зʼявилася на публіці з чоловіком, 57-річним кантрі-співаком Кітом Урбаном. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану обняла свого коханого, позуючи за лаштунками для фотографій на благодійному концерті в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Тим часом музикант поклав руку на талію своєї дружини, коли вони посміхалися для фото. Знаменитості зʼявилися в чорних образах, доповнюючи одне одного.

Поява пари відбулася незабаром після того, як Ніколь Кідман зробила зізнання, що їй довелося призупинити зйомки своєї майбутньої еротичної драми "Хороша погана дівчинка", тому що вона більше не хоче "оргазму". У картині вона зіграла дружину героя Антоніо Бандераса, якій інтрижка з молодим стажером може зіпсувати всю карʼєру.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан Фото: Getty Images

Під час появи з чоловіком Ніколь продемонструвала укорочену джинсову куртку поверх приталеного топу та темно-сірих джинсів. Зірка серіалу "Велика маленька брехня" зачепила свої світлі пасма у хвостик.

Вона доповнила образ золотими сережками-кільцями та зробила легкий макіяж.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан Фото: Getty Images

А Кіт Урбан, готуючись вийти на сцену для благодійного концерту, одягнув шкіряну куртку поверх футболки з малюнком і темних штанів.

Співак та акторка одружені з 2006 року. У їхньому союзі підростають дві доньки-підлітки — Сандей та Фейт. До цього Кідман була у шлюбі з Томом Крузом.

Нагадаємо, Ніколь Кідман спровокувала чутки про сварку із Сальмою Хаєк.

Також Фокус писав про появу Ніколь Кідман на публіці у сміливому вбранні.