Торгівля людьми та сексуальна експлуатація: в США арештували репера "Дідді", — АВС

Захист репера вважає його арешт "несправедливим" та наголошує, що Шон "Дідді" Комбс активно співпрацює зі слідством.

Related video

В понеділок, 16 вересня, в Нью-Йорку федеральними агентами Управління внутрішньої безпеки був заарештований американський репер Шон "Дідді" Комбс. Про це повідомляє ABC News.

"Сьогодні ввечері федеральні агенти заарештували Шона Комбса на підставі запечатаного обвинувального висновку, поданого Південним округом Нью-Йорка", — розповів прокурор округа Деміан Вільямс.

На думку захисту, арешт репера — "несправедливе судове переслідування". Адвокат Комбса Марк Агніфіло зазначив, що Шон "Дідді" Комбс активно співпрацює з обвинуваченням.

"Ми розчаровані рішенням прокуратури США розпочати, на нашу думку, несправедливе судове переслідування пана Комбса. Шон "Дідді" Комбс — музична ікона, підприємець, котрий досяг сам, люблячий сім'янин і перевірений філантроп, який останні 30 років будував імперію, любив своїх дітей і працював над поліпшенням становища чорношкірої спільноти", — йдеться в заяві Агніфіло.

Минулого року відомого репера Шона "Дідді" Комбса звинуватили в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Декілька осіб подали позови, стверджуючи, що Комбс піддавав їх сексуальному насильству або домаганням. Проти репера подала позов також колишня зірка фільмів для дорослих Адріа Інгліш. Вона стверджувала, що Шон "Дідді" Комбс піддавав її сексуальному насильству і сексуальній торгівлі протягом багатьох років під час "білих вечірок". У зв'язку з цим в будинках репера були проведені обшуки, а самого репера Шона Комбса затримували для допиту.

Додамо, що Шон Комбс — один із найвпливовіших хіп-хоп продюсерів і керівників останніх трьох десятиліть. Раніше він носив псевдонім Пафф Дедді (Puff Daddy), потім він називав себе Пі Дідді, а тепер просто Дідді. Він побудував одну з найбільших імперій хіп-хопу, проклавши шлях кільком організаціям, пов'язаним з його знаменитим ім'ям. Репер деякий час був у відносинах з Дженіфер Лопес в 1999 році після її першого розлучення.