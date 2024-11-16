Робив трепанацію і діставав ліки: суд виправдав "доктора Пі" за усіма статтями

Андрій Слюсарчук "Доктор Пі" підозрювався у використанні фальшивих документів, проведенні фатальних операцій та шахраюванні з сотнями тисяч гривень. Суд виправдав фігуранта за усіма пунктами.

Львівський суд завершив розгляд справи Андрія Слюсарчука, або так званого "Доктора Пі", який демонстрував феноменальну пам'ять та якого запрошували родичі людей з важкими хворобами для консультацій та лікування. Суд визнав "Доктора Пі" цілковито невинним за усіма пунктами обвинувачення. Про вирок у справі Слюсарчука на сторінці Facebook написав його адвокат Ярослав Зейкан.

Зейкан опублікував фото зі своїм підзахисним і написав, що вітає його з виправдувальним вироком. Про деталі справи адвокат не згадував. Під дописом з'явилось пів сотні схвальних коментарів, які підтримували "Доктора Пі" та юриста.

У Реєстрі судових рішень можна відшукати вирок у справі Андрія Слюсарчука. По справі №464/2026/13-к оголосили вирок 14 жовтня 2024 року. У тексті документа вказано, що його підозрювали у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 119 (вбивство через необережність), ст. 138 (незаконна лікувальна діяльність), ст. 358 (підробка документів). Суд розглянув докази обвинувачення, не побачив складу злочину і виправдав фігуранта за усіма статтями.

Доктор Пі - вирок суду 14 жовтня 2024 року Фото: Скриншот

Доктор Пі — деталі справи

У тексті вироку є перелік підозр слідчих щодо діяльності "Доктора Пі". Можна нарахувати вісім випадків, коли він, як підозрювали, начебто використав фальшиві документи про вищу медичну освіту. Також є шість випадків, коли фігуранта запрошували до важко хворих людей, він консультував медиків та родину, а потім робив трепанації. Крім того, згадували про чотири випадки, коли Слюсарчук рекомендував певні ліки, які допомагав придбати як посередник — ймовірно, брав 20-100 тис. гривень на закупівлю.

Доктор Пі - фрагмент вироку 14 жовтня 2024 року Фото: Скриншот Доктор Пі - фрагмент вироку у справі про незаконну медичну діяльність Фото: Скриншот

Суддя розглянув докази, вислухав свідків. Серед аргументів на користь виправдувального вироку є наступні: немає 100-відсоткової впевненості у підробці деяких документів, однокурсники з училища могли помилитись з опізнанням особи, а смерть хворих після трепанації дійсно сталась після втручання "Доктора Пі", але немає доказів, що вона настала саме через нього. Тобто в усіх випадках з операціями не виявленого зв'язку між діями "Доктора Пі" та смертями людей, вказано у матеріалах суду.

Андрій Слюсарчук у 2000-их рр. став відомим завдяки публікаціям у ЗМІ, в яких ішлося про його діяльність як лікаря-нейрохірурга та доктора медичних наук. Крім того, у 2009 році було зафіксовано рекорд з запам'ятовування — 30 мільйонів цифр з числа Пі. Після цього тодішній президент України Віктор Ющенко видав йому премію 150 тис. грн і висловив ідею щодо заснування Інституту мозку, в якому "Доктор Пі" мав би оперувати людей.

Зазначимо, у 2011 році Фокус писав, що Слюсарчука виключили з книги Рекордів України. Причина рішення керівників — через підозри про начебто незаконну медичну діяльність "Доктора Пі".

Нагадуємо, 12 листопада суд Львова оголосив вирок військовому капелану, який їздив містом на підпитку.