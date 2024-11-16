Делал трепанацию и доставал лекарства: суд оправдал "доктора Пи" по всем статьям

Андрей Слюсарчук "Доктор Пи" подозревался в использовании фальшивых документов, проведении фатальных операций и мошенничестве с сотнями тысяч гривен. Суд оправдал фигуранта по всем пунктам.

Львовский суд завершил рассмотрение дела Андрея Слюсарчука, или так называемого "Доктора Пи", который демонстрировал феноменальную память и которого приглашали родственники людей с тяжелыми болезнями для консультаций и лечения. Суд признал "Доктора Пи" полностью невиновным по всем пунктам обвинения. О приговоре по делу Слюсарчука на странице Facebook написал его адвокат Ярослав Зейкан.

Зейкан опубликовал фото со своим подзащитным и написал, что поздравляет его с оправдательным приговором. О деталях дела адвокат не упоминал. Под сообщением появилось полсотни одобрительных комментариев, которые поддерживали "Доктора Пи" и юриста.

В Реестре судебных решений можно отыскать приговор по делу Андрея Слюсарчука. По делу №464/2026/13-к объявили приговор 14 октября 2024 года. В тексте документа указано, что его подозревали в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса: ст. 190 (мошенничество), ст. 119 (убийство по неосторожности), ст. 138 (незаконная лечебная деятельность), ст. 358 (подделка документов). Суд рассмотрел доказательства обвинения, не увидел состава преступления и оправдал фигуранта по всем статьям.

Доктор Пи — приговор суда 14 октября 2024 года Фото: Скриншот

Доктор Пи — детали дела

В тексте приговора есть перечень подозрений следователей относительно деятельности "Доктора Пи". Можно насчитать восемь случаев, когда он, как подозревали, якобы использовал фальшивые документы о высшем медицинском образовании. Также есть шесть случаев, когда фигуранта приглашали к тяжело больным людям, он консультировал медиков и семью, а затем делал трепанации. Кроме того, упоминали о четырех случаях, когда Слюсарчук рекомендовал определенные лекарства, которые помогал приобрести как посредник — вероятно, брал 20-100 тыс. гривен на закупку.

Доктор Пи — фрагмент приговора 14 октября 2024 года Фото: Скриншот Доктор Пи — фрагмент приговора по делу о незаконной медицинской деятельности Фото: Скриншот

Судья рассмотрел доказательства, выслушал свидетелей. Среди аргументов в пользу оправдательного приговора есть следующие: нет 100-процентной уверенности в подделке некоторых документов, однокурсники из училища могли ошибиться с опознанием лица, а смерть больных после трепанации действительно произошла после вмешательства "Доктора Пи", но нет доказательств, что она наступила именно из-за него. То есть во всех случаях с операциями не выявлена прямая связь между действиями "Доктора Пи" и смертями людей, указано в материалах суда.

Андрей Слюсарчук в 2000-х гг. стал известным благодаря публикациям в СМИ, в которых говорилось о его деятельности как врача-нейрохирурга и доктора медицинских наук. Кроме того, в 2009 году был зафиксирован рекорд по запоминанию — 30 миллионов цифр из числа Пи. После этого тогдашний президент Украины Виктор Ющенко выдал ему премию 150 тыс. грн и высказал идею об учреждении Института мозга, в котором "Доктор Пи" должен был бы оперировать людей.

Отметим, в 2011 году Фокус писал, что Слюсарчука исключили из книги Рекордов Украины. Причина решения руководителей — из-за подозрений о якобы незаконной медицинской деятельности "Доктора Пи".

Напоминаем, 12 ноября суд Львова объявил приговор военному капеллану, который ездил по городу в нетрезвом состоянии.