Торговля людьми и сексуальная эксплуатация: в США арестовали рэпера "Дидди", — АВС

Защита рэпера считает его арест "несправедливым" и отмечает, что Шон "Дидди" Комбс активно сотрудничает со следствием.

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В понедельник, 16 сентября, в Нью-Йорке федеральными агентами Управления внутренней безопасности был арестован американский рэпер Шон "Дидди" Комбс. Об этом сообщает ABC News.

"Сегодня вечером федеральные агенты арестовали Шона Комбса на основании запечатанного обвинительного заключения, поданного Южным округом Нью-Йорка", — рассказал прокурор округа Дэмиан Уильямс.

По мнению защиты, арест рэпера — "несправедливое судебное преследование". Адвокат Комбса Марк Агнифило отметил, что Шон "Дидди" Комбс активно сотрудничает с обвинением.

"Мы разочарованы решением прокуратуры США начать, по нашему мнению, несправедливое судебное преследование господина Комбса. Шон "Дидди" Комбс — музыкальная икона, самодостаточный предприниматель, любящий семьянин и проверенный филантроп, который последние 30 лет строил империю, любил своих детей и работал над улучшением положения чернокожего сообщества", — говорится в заявлении Агнифило.

В прошлом году известного рэпера Шона "Дидди" Комбса обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Несколько человек подали иски, утверждая, что Комбс подвергал их сексуальному насилию или домогательствам. Против рэпера подала иск также бывшая звезда фильмов для взрослых Адриа Инглиш. Она утверждала, что Шон "Дидди" Комбс подвергал ее сексуальному насилию и сексуальной торговле в течение многих лет во время "белых вечеринок". В связи с этим в домах рэпера были проведены обыски, а самого рэпера Шона Комбса задерживали для допроса.

Добавим, что Шон Комбс — один из самых влиятельных хип-хоп продюсеров и руководителей последних трех десятилетий. Раньше он носил псевдоним Пафф Дэдди (Puff Daddy), потом он называл себя Пи Дидди, а теперь просто Дидди. Он построил одну из крупнейших империй хип-хопа, проложив путь нескольким организациям, связанным с его знаменитым именем. Рэпер некоторое время был в отношениях с Дженифер Лопес в 1999 году после ее первого развода.