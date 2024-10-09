Самые лучшие могут уйти: почему "прощение" СОЧ и дезертирства ослабляет ВСУ

Cамовольное оставление частей — серьезная проблема в ВСУ, приводящая к оккупации городов на Донбассе. Часто солдаты бросают позиции по объективным причинам: нет вооружения, неясны перспективы войны и сколько еще придется быть вдали от родных. Фокус выяснил, поднимет ли мотивацию воевать декриминализация первой попытки дезертирства.

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Верховная Рада хочет освободить от уголовной ответственности военных, пожелавших вернуться на службу после самовольного оставления части (СОЧ). Уголовное дело не будут возбуждать, если военный сам вернулся в ВСУ, говорил народный депутат, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

"Мы стремимся устранить возможность попасть в орбиту уголовного производства для добровольно возвращающихся. Многие боятся вернуться из-за страха получить судимость", — объяснял политик.

До этого в августе 2024 года Рада приняла в целом закон 11322, которым определила случаи освобождения от уголовной ответственности при первом СОЧ. Обязательными условиями являются искреннее раскаяние, желание вернуться на службу и согласие командира воинской части принять военного.

Результаты работы Госбюро расследований показывают, что некоторые ушедшие в самоволку возвращались на фронт. В конце сентября 2024 года Новомосковский райсуд освободил от тюремного срока солдата, покинувшего часть в Днепропетровской области в декабре 2023 года. На судебном заседании он заявил о желании продолжить службу. Подобные решения принимали суды Одесской и Николаевской областей в начале октября.

"Легализация" первого СОЧ: аргументы против

Мнения в обществе касательно инициатив о "легализации" первого СОЧ разделились. Военные предостерегали парламентариев от очередного резкого шага: ослабление ответственности значительно ухудшает ситуацию на фронте, уверен украинский журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ.

Внесенные в Уголовный кодекс изменения, по его убеждению, привели к потерям десятков населенных пунктов на Донбассе, включая Угледар. Фронт может рухнуть из-за тотального побега бойцов и тогда придется оборонять город Павлоград Днепропетровской области.

"Только из моей воинской части за август-сентябрь 2024 года после внесения изменений в УК Украины дезертировала половина военнослужащих от того количества, что самовольно оставила службу за предыдущие 2,5 года. Каждую неделю их становится все больше", — замечает Бойко.

Аналогичная ситуация, исходя из выводов журналиста, наблюдается в других частях, защищающих Донецкую область. Общее количество дезертиров с начала полномасштабного вторжения России он оценил в 170 000 человек, а командиры за это время добились регистрации лишь 86 тысяч уголовных производств.

Сотрудник Ветеранского координационного центра помощи Роман Лихачев озвучивал меньшие цифры: с начала большой войны с РФ более 100 тысяч солдат самовольно покинули воинские части. Многие из них боятся, что после возврата их ждут те же конфликты, из-за которых пришлось уйти в СОЧ.

Замкомбата 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин возмутился принятием закона об ослаблении ответственности за СОЧ. По его оценкам, такой шаг лишь увеличит случаи дезертирства в разы и отрицательно повлияет на дисциплину в воинских рядах. Все это отразится на результатах на поле боя.

"Инициатива [Верховной Рады] проблем с не очень умными и некомпетентными командирами не решит. Так же, как и вопрос переводов и тем более сроков службы, ротаций и отдыха", — убежден он.

"Ни перспектив, ни вооружения": в чем причины СОЧ?

Далеко не все военнослужащие разделяют приведенные выше точки зрения. Показательной стала история с бойцом из 56-й ОМБр Сергеем Гнездиловым: в сентябре он публично объявил об уходе из воинской части. Свое решение он объяснил необходимостью создания в Украине мобилизационной очереди. Благодаря этому военные смогут рассчитывать на демобилизацию.

"Я иду в СОЧ, до установления четких сроков службы, или к своему 25-летию, имея за своей спиной 5 лет безупречной солдатской службы", — описывал он свое решение.

Прокуратура впоследствии открыла уголовное производство по делу о возможном уклонении от службы Гнездиловым.

Уменьшение или усиление наказании не решает основных проблем мотивации ухода в СОЧ, подчеркивает в беседе с Фокусом офицер 67-й отдельной механизированной бригады, военный психолог Андрей Козинчук.

Большинство военных оставляют позиции не из-за степени наказаний, а по ряду других причин. В список входят непонимание перспектив войны, социальных гарантий или конкретного боевого задания. Недостаток вооружений, начиная от боеприпасов и дронов, заканчивая средствами РЭБ также влияет на желание пребывать в зоне боевых действий.

"Когда по рации слышишь просьбу закрыть небо, а сделать это нечем, становится не по себе. Задаешь вопросы, которые не стоит задавать. Приходишь к комбригу, а он в ответ: "Отдал все, что есть. Прошу, кричу, но ничего нет", — поясняет он.

Военный отмечает значительное количество случаев СОЧ в собственной бригаде, однако принятие закона об ослаблении уголовной ответственности не увеличило число желающих.

"Имеются случаи, когда военных не пускают проведать семью и законы тут не решают. Дополнительно надо работать с командирами, но если не хватает боеприпасов для обороны, как воевать?" — спрашивает он.

"Ресурс человека не бесконечный": как СОЧ влияют на захват городов армией РФ

Даже самые мотивированные, образованные и идейные солдаты ВСУ могут не выдержать и объявить об уходе в СОЧ. Андрей Козинчук говорит, что их отпускают на 2-3 дня для отдыха и осмысления решения.

"Отсутствие нормальной мобилизации приводит к тому, что один человек выполняет задачу троих. Но ресурс не бесконечный, а средний возраст солдата — примерно 50 лет. Тяжело им с бронежилетом весом 12 килограмм наматывать километры пешком и еще умудряться стрелять. Легче просто убежать домой", — замечает психолог.

Другой интересный момент — ушедших с позиций на самом деле не ищут. В бригадах просто нет лишних людей, которых можно отправить в тыловые города для поиска дезертиров. Военная служба правопорядка не справляется со всеми случаями в силу загруженности, добавляет военный психолог.

Увеличение случаев CОЧ зачастую приводит к большим потерям в рядах ВСУ: побратимы убежавших продолжают воевать и выполнять несколько обязанностей одновременно. Как следствие, россияне быстро продвигаются и оккупируют города на Донбассе.

Учитывая численность Вооруженных сил Украины, стоит заняться вопросом их внутреннего аудита для проведения эффективной ротации, считает член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Будет ясно, кто из военных готов отправиться на линию соприкосновения, а кто — нет, исходя из личных физических и моральных мотивов. С одной стороны мы содержим огромную армию, а с другой — с агрессором воюют максимум 200 000 из почти миллиона человек", — рассказывает политик Фокусу.

Постоянная мобилизация и наращивание военных формирований значительно увеличивает нагрузку на бюджет. Соответственно и поднимаются налоги для населения, продолжает он.

Фокус ранее детально разбирал причины совершения солдатами СОЧ. По словам военных, демобилизация обязательно нужна и власти сильно опоздали с решением этого вопроса.

Нардеп Роман Костенко говорил о невозможности демобилизации, пока стране имеются проблемы с мобилизацией и СОЧ. Сроки службы действующих военных и демобилизация будут зависеть от темпов призыва.