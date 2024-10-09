Дезертирства станет больше в разы. К чему приведет новый закон об ослаблении ответственности за СЗЧ
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин возмущен законом об ослаблении ответственности за СОЧ. Он уверен, что это лишь породит увеличение случаев дезертирства и СОЧ в разы, очень негативно повлияет на дисциплину и в результате будет иметь последствия на поле боя.
Популизм и дебилизм — два фактора, которые очень часто руководят принятием решений в Украине. Иначе закон об ослаблении ответственности за СОЧ я назвать не могу.
Верховная Рада предлагает внести изменения в Закон о воинской обязанности, которые позволят бойцам, впервые ушедшим в СОЧ и добровольно вернувшимся, освобождаться от наказания и продолжать службу даже без решения суда. История с Гнездиловым никого ничему не научила.
Знаю, что снова вызову кучу негативных комментариев, но повторю: эта инициатива проблем с не очень умными и некомпетентными командирами не решит. Так же, как и вопрос переводов. И тем более вопросов сроков службы, ротаций и отдыха.
Конкретно эта инициатива только породит увеличение случаев дезертирства и СОЧ в разы, очень негативно повлияет на дисциплину и в результате будет иметь последствия на поле боя.
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