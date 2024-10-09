Дезертирства станет больше в разы. К чему приведет новый закон об ослаблении ответственности за СЗЧ

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Популизм и дебилизм — два фактора, которые очень часто руководят принятием решений в Украине. Иначе закон об ослаблении ответственности за СОЧ я назвать не могу.

Верховная Рада предлагает внести изменения в Закон о воинской обязанности, которые позволят бойцам, впервые ушедшим в СОЧ и добровольно вернувшимся, освобождаться от наказания и продолжать службу даже без решения суда. История с Гнездиловым никого ничему не научила.

Знаю, что снова вызову кучу негативных комментариев, но повторю: эта инициатива проблем с не очень умными и некомпетентными командирами не решит. Так же, как и вопрос переводов. И тем более вопросов сроков службы, ротаций и отдыха.

Конкретно эта инициатива только породит увеличение случаев дезертирства и СОЧ в разы, очень негативно повлияет на дисциплину и в результате будет иметь последствия на поле боя.

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