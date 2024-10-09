Дезертирства побільшає в рази. До чого призведе новий закон про послаблення відповідальності за СЗЧ
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін обурений законом про послаблення відповідальності за СЗЧ. Він упевнений, що це лише породить збільшення випадків дезертирства та СЗЧ в рази, дуже негативно вплине на дисципліну і в результаті матиме наслідки на полі бою.
Популізм і дебілізм — два фактори, які дуже часто керують ухваленням рішень в Україні. Інакше закон про послаблення відповідальності за СЗЧ я назвати не можу.
Верховна Рада пропонує внести зміни до Закону про військовий обов’язок, що дозволять бійцям, які вперше пішли в СЗЧ і добровільно повернулись, звільнятись від покарання й продовжувати службу навіть без ухвали суду. Історія з Гнезділовим нікого нічому не навчила.
Знаю, що знову викличу купу негативних коментарів, але повторю: ця ініціатива проблем з не дуже розумними та некомпетентними командирами не вирішить. Так само, як і питання переводів. І тим паче питань строків служби, ротацій та відпочинку.
Конкретно ця ініціатива лише породить збільшення випадків дезертирства та СЗЧ в рази, дуже негативно вплине на дисципліну і в результаті матиме наслідки на полі бою.
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