Дезертирства побільшає в рази. До чого призведе новий закон про послаблення відповідальності за СЗЧ

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Популізм і дебілізм — два фактори, які дуже часто керують ухваленням рішень в Україні. Інакше закон про послаблення відповідальності за СЗЧ я назвати не можу.

Верховна Рада пропонує внести зміни до Закону про військовий обов’язок, що дозволять бійцям, які вперше пішли в СЗЧ і добровільно повернулись, звільнятись від покарання й продовжувати службу навіть без ухвали суду. Історія з Гнезділовим нікого нічому не навчила.

Знаю, що знову викличу купу негативних коментарів, але повторю: ця ініціатива проблем з не дуже розумними та некомпетентними командирами не вирішить. Так само, як і питання переводів. І тим паче питань строків служби, ротацій та відпочинку.

Конкретно ця ініціатива лише породить збільшення випадків дезертирства та СЗЧ в рази, дуже негативно вплине на дисципліну і в результаті матиме наслідки на полі бою.

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