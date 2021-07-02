Киану Ривз появился на улицах Берлина с детскими заколками в волосах (фото)

Актер сейчас на съемках в столице Германии, где кипит работа над четвертой частью франшизы "Джон Уик".

56-летний голливудский актер Киану Ривз, который сейчас находится в Берлине на съемках четвертой части триллера "Джон Уик", продолжает оставаться объектом охоты папарацци, то и дело радуя их своими новыми образами. Так, СМИ облетели снимки, на которых знаменитость запечатлена с интересным аксессуаром в волосах. Актер закрепил разделенную на прямой пробор шевелюру голубыми детскими заколками.

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Его сфотографировали в том момент, когда он приехал в знаменитый пивной сад и танцевальную площадку Claerchenʼs Ballhaus днем, накануне ночных съемок.

[ + – ] Киану Ривз выглядел довольным и улыбался окружающим Фото: Dailymail.co.uk

Одетый в черную футболку и джинсы, Киану болтал с персоналом и съемочной группой, причем те, в отличие от Киану, были в защитных масках. Власти Берлина требуют носить средства индивидуальной защиты, чтобы остановить распространение коронавируса.

Ривз выглядел очень довольным и улыбался, спокойно реагируя на наблюдающих за ним фотографов.

[ + – ] Актер болтал с персоналом и наблюдал за фотографами Фото: Dailymail.co.uk

Как уже говорилось выше, Киану снимается в фильме "Джон Уик – 4". Работа над следующей частью франшизы боевиков-триллеров началась вскоре после выхода третьей картины "Джон Уик: Глава 3 – Парабеллум" в мае 2019 года.

В апреле прошлого года режиссер проекта Чад Стахелски заявил, что творческая команда проекта с самого начала подняла свою планку для предстоящего фильма намного выше:

"Мы представили тематический план, и он был действительно масштабным. Итак, мы говорим о том, чтобы сделать немного больше, чем просто очередной триллер о Джоне Уике, попытаться развить его".

Производство четвертой части франшизы будет не только проходить в Берлине, но и в Париже. Дополнительными местами съемок станут Нью-Йорк и Япония.

Релиз четвертой части экшн-франшизы был запланирован на этот год, но из-за глобальной пандемии дату мировой премьеры перенесли на 27 мая 2022 года.

Напомним, ранее Киану Ривз попался на глаза фотографам с кашей в руках и растрепанными волосами.