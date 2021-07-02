Кіану Рівз з'явився на вулицях Берліна з дитячими шпильками у волоссі (фото)

Актор наразі на зйомках у столиці Німеччини, де кипить робота над четвертою частиною франшизи "Джон Уік".

56-річний голлівудський актор Кіану Рівз, який наразі перебуває в Берліні на зйомках четвертої частини трилера "Джон Уік", продовжує залишатися обʼєктом полювання папараці, раз у раз радуючи їх своїми новими образами. Так, ЗМІ облетіли знімки, на яких знаменитість зображений з цікавим аксесуаром у волоссі. Актор закріпив розділену на прямий проділ шевелюру блакитними дитячими шпильками.

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Його сфотографували в той момент, коли він приїхав у знаменитий пивний сад і танцювальний майданчик Claerchenʼs Ballhaus вдень, напередодні нічних зйомок.

[ + – ] Кіану Рівз виглядав задоволеним і посміхався людям навколо Фото: Dailymail.co.uk

Одягнений у чорну футболку і джинси, Кіану розмовляв з персоналом і знімальною групою, причому ті, на відміну від Кіану, були в захисних масках. Влада Берліна вимагає носити засоби індивідуального захисту, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Рівз виглядав дуже задоволеним і посміхався, спокійно реагуючи на фотографів, котрі спостерігали за ним.

[ + – ] Актор розмовляв з персоналом і спостерігав за фотографами Фото: Dailymail.co.uk

Як уже згадувалося вище, Кіану знімається у фільмі "Джон Уік — 4". Робота над наступною частиною франшизи бойовиків-трилерів почалася незабаром після виходу третьої картини "Джон Уік: Глава 3 — Парабелум" у травні 2019 року.

У квітні минулого року режисер проекту Чад Стагелські заявив, що творча команда проекту із самого початку підняла свою планку для майбутнього фільму набагато вище:

"Ми представили тематичний план, і він був дійсно масштабним. Отже, ми говоримо про те, щоб зробити трохи більше, ніж просто черговий трилер про Джона Уіка, спробувати розвинути його".

Виробництво четвертої частини франшизи буде не тільки проходити в Берліні, а й у Парижі. Додатковими місцями зйомок стануть Нью-Йорк та Японія.

Реліз четвертої частини екшн-франшизи був запланований на цей рік, але через глобальну пандемію дату світової премʼєри перенесли на 27 травня 2022 року.

Нагадаємо, раніше Кіану Рівз попався на очі фотографам з кашею в руках і розпатланим волоссям.