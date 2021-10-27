Кіану Рівз щедро обдарував каскадерів фільму "Джон Вік-4" після зйомок (фото)

Подарунок отримали чотири каскадери, причому на кожному – іменне гравіювання з вдячністю.

57-річний голлівудський актор Кіану Рівз, відомий світу своєю добротою та благодійною діяльністю, знову змусив говорити про себе після того, як на честь закінчення роботи над четвертою частиною бойовика "Джон Вік" подарував усій каскадерській групі фільму годинник Rolex Submariner із іменним гравіюванням, пише Еxclaim.

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Годинник, вартість якого варіюється від $10 750 до $14,5 тис (284 тис — 382 тис грн), отримали Брюс Консепсьйон, Джеремі Марінас, Дейв Камарільйо та Лі Цян. Знімки, на яких вони демонструють подарунок під час вечері, з'явилися на фан-сторінці Рівза в соцмережі, а також його фанатів у Twitter.

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"П'ятірка Джона Віка, Джеремі, Спасибі, Кіану, JW4 2021", — говорить гравіювання на подарунку Марінаса.

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Годинник Rolex Submariner виготовлений зі сталі та сапфірового скла. Вперше створені в 1953 році, вони стали першою моделлю наручного годинника для дайвінгу. Вони водонепроникні на глибині до 300 метрів. Безель, що обертається в одному напрямку, є ключовою особливістю годинника Submariner. Його градуйована 60-хвилинна шкала дозволяє точно та надійно зчитувати час занурення та декомпресії. Безель Cerachrom, виготовлений Rolex із твердої та стійкої до корозії кераміки, протистоїть появі подряпин та зберігає яскравість кольору, незважаючи на вплив ультрафіолетових променів, а також морської чи хлорованої води.

[ + – ] Rolex Submariner – еталон годинника для дайверів Фото: rolex.com

Буквально минулого тижня Кіану Рівз знову відзначився своєю простотою та відсутністю зіркової хвороби, коли його помітили, коли він ніс обладнання разом із іншими членами знімальної групи.

Як відомо, актор є засновником фонду боротьби з дитячою онкологією, куди перераховує левову частку своїх доходів. При цьому він не поширюється про це, воліючи акцентувати увагу громадськості на необхідності допомоги фонду, а не на своїх добрих справах.

Рівз також підтримував зоозахисну організацію PETA, педіатричну дослідницьку лікарню SickKids та благодійну програму націлену на залучення грошей для дослідження онкологічних захворювань Stand Up To Cancer.

Нагадаємо, Кіану Рівз був помічений у Берліні з дитячими шпильками у волоссі. У Німеччині він був на зйомках "Джон Вік-4".