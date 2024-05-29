Кіану Рівза помітили на рідкісному побаченні з дівчиною (фото)

Кіану Рівз та Олександра Грант зустрічаються з 2019 року. Пара доволі рідко виходить разом у світ і більше любить проводити час вдома.

Канадського актора Кіану Рівза помітили на побаченні з його коханою, художницею Олександрою Грант. Про це пише People.

Зіркову пару напередодні помітили в популярній точці Лос-Анджелеса Giorgio Baldi.

Актор "Матриці" продемонстрував темний піджак і джинси, завершивши стриманий образ коричневими туфлями та сірим шарфом, пов'язаним на шиї. Коли Кіану виходив до машини після вечері в італійському ресторані, до нього підійшли фанати.

Тим часом Олександра Грант зʼявилася у блискучій чорній сукні і черевиках, доповнивши образ золотим намистом.

Кіану Рівз та Олександра Грант

"Це найвеселіші та найпозитивніші стосунки, які коли-небудь були в Кіану", — розповідав раніше інсайдер, близький до знаменитостей.

Ще одне джерело зізнавалося, що Кіану та Олександра люблять проводити час вдома.

Перш ніж оприлюднити свій роман у 2019 році, пара заснувала видавництво X Artists’ Books і співпрацювала над двома книгами, які написав Рівз, а його кохана стала ілюстраторкою видань.

Кіану Рівз та Олександра Грант Фото: Getty Images

Канадський актор довгий час залишався самотнім після трагічної загибелі його дівчини Дженніфер Сайм 2002 року.

59-річний Кіану і 51-річна Олександра були близькими друзями протягом десятиліть.

Нагадаємо, Кіану Рівз кардинально змінив імідж.

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