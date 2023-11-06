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Стиль життя

Кіану Рівз та його кохана зʼявилися на червоній доріжці (фото)

Кіану Рівз та Олександра Грант, наречена кіану рівза, дівчина кіану рівза, LACMA Art + Film Gala, зіркова пара
Фото: Getty Images | Кіану Рівз та Олександра Грант

Актор та художниця Олександра Грант намагаються тримати свої стосунки подалі від уваги публіки.

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59-річний канадський актор Кіану Рівз вийшов на публіку зі своєю коханою. Про це пише People.

Зірка "Матриці" та його дівчина, художниця Олександра Грант, 50, відвідали LACMA Art + Film Gala, який зібрав довкола себе низку знаменитостей.

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Закохані трималися за руки, позуючи фотографам заходу. 50-річна Олександра продемонструвала чорну вечірню сукню з вирізом у зоні декольте. Вона тримала в руках елегантний клатч у тон основного вбрання.

Тим часом канадський актор обрав чорний смокінг із метеликом та білою сорочкою від Gucci.

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Кіану Рівз та Олександра Грант Fullscreen
Кіану Рівз та Олександра Грант
Фото: Getty Images

Кіану та його обраниця намагаються тримати свої романтичні стосунки в таємниці, але час від часу роблять винятки і демонструють ніжні почуття одне до одного на публіці.

Вони вперше зустрілися на званій вечері у 2009 році та разом працювали над двома артбуками, перш ніж разом вийти на червону доріжку у 2019 році.

Кіану Рівз та Олександра Грант Fullscreen
Кіану Рівз та Олександра Грант
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кіану Рівз та його колишня дівчина Софія Коппола зʼявилися на червоній доріжці.

Також Фокус писав про появу Дженніфер Лопес та Бена Аффлека на LACMA Art+Film Gala 2023.