Киану Ривз и его возлюбленная появились на красной дорожке (фото)

Актер и художница Александра Грант стараются держать свои отношения подальше от внимания публики.

Related video

59-летний канадский актер Киану Ривз вышел на публику со своей возлюбленной. Об этом пишет People.

Звезда "Матрицы" и его девушка, художница Александра Грант, 50, посетили LACMA Art + Film Gala, который собрал вокруг себя ряд знаменитостей.

Важно

Поседевший и взлохмаченный: фанаты атаковали Киану Ривза по дороге на концерт

Влюбленные держались за руки, позируя фотографам мероприятия. 50-летняя Александра продемонстрировала черное вечернее платье с вырезом в зоне декольте. Она держала в руках элегантный клатч в тон основному наряду.

Между тем канадский актер выбрал черный смокинг с бабочкой и белой рубашкой от Gucci.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Киану Ривз и Александра Грант Фото: Getty Images

Киану и его избранница стараются держать свои романтические отношения в тайне, но время от времени делают исключения и демонстрируют нежные чувства друг к другу на публике.

Они впервые встретились на званом ужине в 2009 году и вместе работали над двумя артбуками, прежде чем вместе выйти на красную дорожку в 2019 году.

Киану Ривз и Александра Грант Фото: Getty Images

Напомним, Киану Ривз и его бывшая девушка София Коппола появились на красной дорожке.

Также Фокус писал о появлении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на LACMA Art+Film Gala 2023.