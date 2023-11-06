Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в гламурных образах посетили мероприятие (фото)

Звездная чета появилась на LACMA Art+Film Gala 2023.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек, 51, в гламурных образах появились на публике. Об этом пишет Glamour.

Звездные супруги вышли на красную дорожку для официального вечернего свидания на LACMA Art+Film Gala 2023 от Gucci.

Джей Ло была в кружевном платье Gucci с эффектным разрезом до бедер и бюстье с атласной чашкой, которое она сочетала с экстравагантной подвеской с драгоценными камнями. На ногах знаменитости была пара босоножек на платформе от Andrea Wazen.

Лопес распустила свои длинные волосы каскадными волнами и держала в руках клатч в светлых тонах.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Между тем оскароносный Бен Аффлек был в классическом черном костюме, белой рубашке и с бабочкой.

Звездный дуэт возобновил отношения весной 2021, а через год они сыграли свадьбу и съехались в поместье за 60 млн долларов.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сходили на день рождения подруги-модели.

Также Фокус писал о демонстрации чувств Джей Ло и Бена Аффлека на публике.