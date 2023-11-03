Дженнифер Лопес рассказала, как Бен Аффлек изменил ее жизнь

Звездная пара поженилась летом 2022 после возобновления отношений за год до этого. В начале 2000-х они уже планировали заключить брак, однако все отменилось.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что чувствует себя "красивее, чем когда-либо", благодаря Бену Аффлеку, 51. Об этом пишет Vogue.

Звезда сцены "наконец достигла точки" того, чтобы любить "каждую часть себя без всяких извинений", — сказала она в новом интервью Vogue.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек посетили вечеринку друзей (фото)

"Каждая часть меня, мое тело, мой голос, мой выбор, даже мои ошибки. Все это сделало меня той, кем я есть, и привело туда, где я есть сегодня", — подчеркнула жена оскароносного актера.

Обладательница Грэмми добавила, что Аффлек помог ей "понять [свою] ценность и знать [ее] ценность".

Джей Ло объяснила: "Я чувствую себя еще более расслабленной и комфортной, что заставляет меня чувствовать себя еще более прекрасной, чем я когда-либо чувствовала себя с кем-то другим".

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty

История любви звездной пары началась еще в 2002 году, когда они обручились после съемок в фильме "Джильи".

Хотя в 2004 году дуэт разошелся, они возобновили отношения в 2021 и снова обручились в следующем году, поженившись в Лас-Вегасе в июле 2022 года.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Лопес примерила эффектное платье с глубоким декольте.

Также Фокус писал о публичном поцелуе Бена Аффлека и Джей Ло.