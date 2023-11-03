Дженніфер Лопес розповіла, як Бен Аффлек змінив її життя
Зіркова пара одружилася влітку 2022 після відновлення стосунків за рік до цього. На початку 2000-х вони вже планували укласти шлюб, проте все скасувалось.
54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зізналася, що почувається "красивішою, ніж будь-коли", завдяки Бену Аффлеку, 51. Про це пише Vogue.
Зірка сцени "нарешті досягла точки" того, щоб любити "кожну частину себе без жодних вибачень", — сказала вона в новому інтерв’ю Vogue.Важливо
"Кожна частина мене, моє тіло, мій голос, мій вибір, навіть мої помилки. Усе це зробило мене тою, ким я є, і привело туди, де я є сьогодні", — наголосила дружина оскароносного актора.
Володарка Греммі додала, що Аффлек допоміг їй "зрозуміти [свою] цінність і знати [її] цінність".
Джей Ло пояснила: "Я почуваюся ще більш розслабленою та комфортною, що змушує мене почуватись ще прекраснішою, ніж я коли-небудь відчувала себе з кимось іншим".
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Історія кохання зіркової пари почалася ще у 2002 році, коли вони заручилися після зйомок у фільмі "Джильї".
Хоча у 2004 році дует розійшовся, вони відновили стосунки у 2021 та знову заручилися наступного року, одружившись у Лас-Вегасі у липні 2022 року.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес приміряла ефектну сукню з глибоким декольте.
Також Фокус писав про публічний поцілунок Бена Аффлека та Джей Ло.