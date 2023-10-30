Дженнифер Лопес и Бен Аффлек посетили вечеринку друзей (фото)

Звездная пара в элегантных аутфитах прибыла на день рождения модели Пии Миллер.

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51-летний американский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес, 54, сходили на ночное свидание. Об этом пишет People.

Звездная пара накануне посетила вечеринку по случаю дня рождения своей подруги Пии Миллер в Лос-Анджелесе, где их заметили, когда влюбленные держались за руки.

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54-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте (фото)

По этому случаю 54-летняя Джей Ло надела светлый тренч поверх своего мерцающего лаймово-зеленого платья и туфли с открытыми носами в тон, которые она сочетала с металлическим золотистым клатчем.

51-летний Аффлек тем временем выбрал темный бархатный костюм с белой рубашкой с расстегнутым воротником и темно-коричневыми лоферами.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

В августе 2023 года актер и певица отметили первую годовщину свадьбы. Они провели церемонию в Джорджии с друзьями и семьей 21 августа 2022 года, через месяц после официального бракосочетания в Лас-Вегасе.

Пия Миллер

Свои отношения они возобновили весной 2021 после почти 20 лет "перерыва", ведь в начале 2000-х пара уже встречалась и почти поженилась.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: On The JLo

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек продемонстрировали чувства на публике.

Также Фокус писал об ипотеке Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которую звездная пара взяла на 30 лет.