Бен Аффлек и Дженнифер Лопес взяли ипотеку на 30 лет

Знаменитая пара, по мнению финансистов, поступила очень умно.

Related video

При покупке особняка стоимостью 60,85 миллиона долларов в Беверли-Хиллз в мае этого года 54-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес и ее 51-летний муж, актер и режиссер Бен Аффлек,взяли ипотеку в размере 20 миллионов долларов, которую будут выплачивать 30 лет, сообщает The U.S. Sun со ссылкой на документы по сделке.

Важно

Дженнифер Лопес показала изнутри свой новый особняк за $60 млн (видео)

Пара, чьи поиски дома заняли почти год, приобрела дом, который называют "поместьем Уоллингфорд", через трастовый фонд. Последним управляют их бизнес-менеджеры Гэри Кресс и Брайан Мерфи. По условиям ипотечного кредита на дом с 12 спальнями и 24 ванными комнатами процентная ставка составит 5,5% в течение первых шести лет. Прогнозируемым сроком начала выплаты основной суммы долга и процентов станет ноябрь 2033 года.

Ипотека Лопес и Аффлека, которая приходится на 22-летний максимум ставок по ипотечным кредитам, была описана Тони Мариотти, генеральным директором лос-анджелесской компании RubyHome Luxury Real Estate, как "умный финансовый шаг". Он добавил, что процентная ставка по кредиту, обеспеченному недвижимостью, ниже, чем по потребительскому кредиту, и что проценты не подлежат налогообложению.

Эксперт по элитной недвижимости охарактеризовал сделку с недвижимостью как "обычную тактику богатых людей в целях получения налоговых льгот", которые "обычно принимают взвешенные решения".

До покупки поместья Уоллингфорд пара проживала в доме Лопес в соседнем Бель-Эйре (штат Калифорния) теперь Дженнифер хочет продать за 42,5 миллиона долларов.

Она приобрела особняк в мае 2016 года за 28 миллионов долларов, а четыре месяца спустя добавила к нему ипотеку на 14 миллионов долларов.

Ранее Фокус писал, что в отношениях Бена и Дженнифер не все гладко. Артистка ревнует своего мужа к бывшей жене, Дженнифер Гарнер. Аффлек часто ездит к ней в гости и при встречах с ней выглядит счастливым.