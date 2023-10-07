Дженнифер Лопес ревнует Бена Аффлека к экс-жене

Артистке не нравится особая связь между экс-супругами и их частые встречи.

Related video

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес ревнует Бена Аффлека, 51, к экс-супруге, актрисе Дженнифер Гарнер, 51. Об этом пишет Life & Style.

"Джей Ло испытывает сильную ревность из-за их глубокой связи", — рассказывает инсайдер, близкий к звездной паре.

Кроме этого, источник отметил: "Она считает, что Бен солгал ей о своей дружбе с Джен. Сегодня их связь крепче, чем когда они были женаты".

Певице даже пришлось поговорить с бывшей женой Аффлека, объяснив, что ей не нравится такая тесная связь экс-супругов.

"Сейчас они в большой ссоре из-за Бена", — подчеркнул инсайдер.

Важно

Бена Аффлека заметили за объятиями с бывшей женой (фото)

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были женаты с 2005 по 2018 годы. Впрочем, неофициальный разрыв пары произошел еще в 2015. Они воспитывают троих общих детей — Серафину, Вайолет и Сэмюэля.

Сейчас Гарнер встречается с бизнесменом Джоном Миллером и даже обручилась с ним.

Тем временем Бен Аффлек вернулся к своей бывшей девушке Джей Ло весной 2021 года, а в 2022 они сыграли свадьбу.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Лопес смаковала бургеры в машине с Беном Аффлеком.

Также Фокус писал об осеннем образе Джей Ло в пастельных оттенках.