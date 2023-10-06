Дженнифер Лопес нарушила свою строгую диету (фото)

Знаменитость вместе с мужем посетила McDonald's.

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54-летняя американская певица Дженнифер Лопес наслаждалась бургером во время свидания со своим мужем Беном Аффлеком, 51, в машине. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены, которая заботится о своем здоровье, была сфотографирована, когда покупала еду в McDonald's со своим возлюбленным в Лос-Анджелесе.

Джей Ло заказала гамбургер, а актер возил ее на своем экологическом внедорожнике Rivian. Супруги не искали VIP-обслуживания, а ждали своей очереди, как и любой другой клиент.

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Певица была в белой водолазке, золотых серьгах-кольцах и темных очках. Волосы Лопес были собраны в пучок.

Ее муж продемонстрировал подстриженную бороду и черный свитер.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Такой рацион питания является необычным для звезды сцены, которая тщательно следит за своим здоровьем.

"Это все органическое, и все очень хорошо продумано, с балансом высококачественных белков и большим количеством питательных веществ", — рассказывала Трейси Андерсон, тренер Дженнифер, изданию People в 2016 году о рационе питания артистки.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Она добавила, что вся кухня знаменитости "свежая" и не содержит обработанных продуктов.

Напомним, Дженнифер Лопес примерила потрясающее цветочное платье.

Также Фокус писал о визите Джей Ло и Бена Аффлека на рынок в Лос-Анджелесе.