Дженніфер Лопес порушила свою сувору дієту (фото)

Знаменитість разом з чоловіком відвідала McDonald's.

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54-річна американська співачка Дженніфер Лопес насолоджувалася бургером під час побаченя зі своїм чоловіком Беном Аффлеком, 51, у машині. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени, яка піклується про своє здоров’я, була сфотографована, коли купувала їжу в McDonald's зі своїм коханим у Лос-Анджелесі.

Джей Ло замовила гамбургер, а актор возив її на своєму екологічному позашляховику Rivian. Подружжя не шукало VIP-обслуговування, а чекали своєї черги, як і будь-який інший клієнт.

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Співачка була в білій водолазці, золотих сережках-кільцях і темних окулярах. Волосся Лопес було зібране в пучок.

Її чоловік продемонстрував підстрижену бороду та ошатний чорний светр.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Такий раціон харчування є незвичним для зірки сцени, яка ретельно слідкує за своїм здоровʼям.

"Це все органічне, і все дуже добре продумано, з балансом високоякісних білків і великою кількістю поживних речовин", — розповідала Трейсі Андерсон, тренерка Дженніфер, виданню People у 2016 році про раціон харчування артистки.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Вона додала, що вся кухня знаменитості "свіжа" і не містить оброблених продуктів.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес приміряла приголомшливу квіткову сукню.

Також Фокус писав про візит Джей Ло та Бена Аффлека на ринок у Лос-Анджелесі.