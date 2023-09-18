Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відвідали ринок у Лос-Анджелесі (фото)

Зіркове подружжя трималося за руки, вирушивши на сімейну прогулянку.

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54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес і 51-річний оскароносний актор Бен Аффлек відвідали ринок у Лос-Анджелесі в неділю, 17 вересня 2023. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара прогулювалася, обійнявши одне одного, а артистка в якийсь момент навіть поклала руку на сідниці свого чоловіка.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Для сімейного виходу Джей Ло обрала вкорочений світло-мʼятний кардиган, який одягла поверх білої футболки та поєднала із широкими джинсами.

Зірка фільму "Мати" одягла пару білих кросівок і доповнила образ сумочкою в тон, а також додала сонцезахисні окуляри і сережки-кільця.

Аффлек тим часом вибрав сірий светр з круглим вирізом і пару синіх джинсів, щоб провести час зі своєю дружиною.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Оскароносний актор також одягнув пару сіро-білих кросівок і доповнив образ чорними сонцезахисними окулярами.

Дженніфер Лопес та її коханий почали романтичні стосунки на початку 2000-х років після знайомства на зйомках фільму "Джилі". Вони були ненадовго заручені, перш ніж скасувати заплановане весілля у 2003 році лише за день до церемонії. Потім вони припинили свої стосунки на початку 2004 року. А у 2021 відновили роман.

Аффлек виховує від акторки Дженніфер Гарнер трьох дітей — Вайолет, 17 років, Серафіна, 14 років, і Сем, 11 років. А також є вітчимом спадкоємців Джей Ло — 15-річних близнюків Емми і Макса, яких вона народила від співака Марка Ентоні.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес привітала чоловіка з 51-річчям сімейним відео.

Також Фокус писав про нові фото з весілля Бена Аффлека та Дженніфер Лопес, яке вони зіграли влітку 2022 року.