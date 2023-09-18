Дженнифер Лопес и Бен Аффлек посетили рынок в Лос-Анджелесе (фото)

Звездные супруги держались за руки, отправившись на семейную прогулку.

Related video

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес и 51-летний оскароносный актер Бен Аффлек посетили рынок в Лос-Анджелесе в воскресенье, 17 сентября 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара прогуливалась, обняв друг друга, а артистка в какой-то момент даже положила руку на ягодицы своего супруга.

Важно

Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье посетила модный показ (фото)

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Для семейного выхода Джей Ло выбрала укороченный светло-мятный кардиган, который надела поверх белой футболки и соединила с широкими джинсами.

Звезда фильма "Мать" надела пару белых кроссовок и дополнила образ светлой сумочкой, а также добавила солнцезащитные очки и серьги-кольца.

Аффлек тем временем выбрал серый свитер с круглым вырезом и пару синих джинсов, чтобы провести время со своей супругой.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Оскароносный актер также надел пару серо-белых кроссовок и дополнил образ черными солнцезащитными очками.

Дженнифер Лопес и ее возлюбленный начали романтические отношения в начале 2000-х годов после знакомства на съемках фильма "Джили". Они были ненадолго помолвлены, прежде чем отменить запланированную свадьбу в 2003 году всего за день до церемонии. Затем они прекратили свои отношения в начале 2004 года. А в 2021 возобновили роман.

Аффлек воспитывает от актрисы Дженнифер Гарнер троих детей — Вайолет, 17 лет, Серафину, 14 лет, и Сэма, 11 лет. А также является отчимом наследников Джей Ло — 15-летних близнецов Эммы и Макса, которых она родила от певца Марка Энтони.

Напомним, Дженнифер Лопес поздравила мужа с 51-летием семейным видео.

Также Фокус писал о новых фото со свадьбы Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которую они сыграли летом 2022 года.