Дженнифер Лопес трогательно поздравила Бена Аффлека с днем рождения (видео)

Оскароносному актеру 15 августа исполнился 51 год.

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54-летняя американская певица Дженнифер Лопес поздравила с днем рождения своего мужа, оскароносного актера Бена Аффлека, который 15 августа отпраздновал 51-летие. Семейным видео звезда сцены делится в Instagram.

"Дорогой Бен... С днем рождения. Я тебя люблю!" — написала певица, которой недавно исполнилось 54 года.

В коротком ролике Джей Ло сидела на пассажирском сиденье в машине Бена, когда они пели песню Сэма Кука Wonderful World с опущенными окнами.

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Они оба произнесли слова: "Не знаю много о французском языке, который я выучил / Но я знаю, что я люблю тебя / И я знаю, что если бы ты меня тоже любила / Какой бы это был чудесный мир".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

За несколько недель до этого Дженнифер отпраздновала свой 54-й день рождения на вечеринке, которую Аффлек устроил в их новом особняке в Беверли-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов, который они приобрели в июне 2023 после года поисков жилья.

Звездная пара поженилась в 2022 году после возобновления отношений весной 2021.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Лопес примерила коралловое бикини во время отдыха в Италии.

Также Фокус писал о том, как 54-летняя Джей Ло выглядит без макияжа и фильтров.