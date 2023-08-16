Дженніфер Лопес зворушливо привітала Бена Аффлека з днем народження (відео)

Оскароносному актору 15 серпня виповнився 51 рік.

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54-річна американська співачка Дженніфер Лопес привітала з днем народження свого чоловіка, оскароносного актора Бена Аффлека, який 15 серпня відсвяткував 51-річчя. Сімейним відео зірка сцени ділиться в Instagram.

"Любий Бен… З днем народження. Я тебе люблю!" —написала співачка, якій нещодавно виповнилося 54 роки.

У короткому ролику Джей Ло сиділа на пасажирському сидінні в машині Бена, коли вони співали пісню Сема Кука Wonderful World з опущеними вікнами.

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Вони обидва вимовили слова: "Не знаю багато про французьку мову, яку я вивчив / Але я знаю, що я люблю тебе / І я знаю, що якби ти мене теж любила / Який би це був чудовий світ".

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

За кілька тижнів до цього Дженніфер відсвяткувала свій 54-й день народження на вечірці, яку Аффлек влаштував разом у їхньому новому особняку в Беверлі-Гіллз вартістю 60 мільйонів доларів, який вони придбали в червні 2023 після року пошуків житла.

Зіркова пара одружилася у 2022 році після відновлення стосунків навесні 2021.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лопес приміряла коралове бікіні під час відпочинку в Італії.

Також Фокус писав про те, як 54-річна Джей Ло виглядає без макіяжу та фільтрів.