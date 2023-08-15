Дженніфер Лопес демонструє фігуру в кораловому бікіні (фото, відео)

Знаменитість продовжує свій італійський відпочинок без Бена Аффлека.

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54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала фігуру в кораловому бікіні під час італійського відпочинку. Про це пише Daily Mail.

Дружина Бена Аффлека обрала червоне бікіні, ніжачись під сонцем у Позітано. Вона додала до пляжного образу квіткову довгу накидку, щоб насолодитися днем на яхті в морі з групою друзів.

Волосся Джей Ло спадало з-під капелюха відтінку хакі. На ногах знаменитості були вʼєтнамки.

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Дженніфер Лопес

Американська знаменитість відпочиває без свого чоловіка Бена Аффлека. Її неодноразово помічали з друзями на пляжі та в місті. Проте оскароносного актора поруч з дружиною не було.

Закохані одружилися влітку 2022 року після відновлення стосунків навесні 2021. На початку 2000-х вони вже зустрічалися, проте не довели свої стосунки до шлюбу.

Дженніфер Лопес

Нагадаємо, 54-річна Дженніфер Лопес носить бікіні в місті під час відпустки в Італії.

Також Фокус писав про оливкове бікіні 48-річної Єви Лонгорії, яке вона продемонструвала біля басейну та пальм.