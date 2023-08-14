48-річна Єва Лонгорія приміряла оливкове бікіні (фото)

Знаменитість продемонструвала підтягнуту фігуру біля басейну.

Related video

48-річна американська акторка Єва Лонгорія продемонструвала фігуру у стильному бікіні. Знімками з літнього відпочинку зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" ділиться у своєму Instagram з 9,6 млн підписників.

Бізнеследі позувала у крихітному темно-оливковому бікіні на фоні басейну та пальм. До образу Лонгорія додала чорні сонцезахисні окуляри та розпустила волосся.

"Весела неділя", — підписала карусель фото дружина мексиканського медіамагната Хосе Бастона.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Єва Лонгорія

"Королева", — написала в коментарях наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес.

"Бікіні не може виглядати краще на тобі. Обожнюємо тебе!", "Ти виглядаєш абсолютно неймовірно — ніхто навіть у 20 років не виглядає так чудово, як ти! Ти така прекрасна, наскільки це може бути!", "Барбі", — реагують підписники американської знаменитості на її нові фото біля басейну.

Нагадаємо, Єва Лонгорія відсвяткувала національний день текіли.

Також Фокус писав про фісташкове бікіні 60-річної Демі Мур.