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Стиль життя

Єва Лонгорія відсвяткувала національний день текіли (відео)

Єва Лонгорія, Єва Лонгорія текіла, національний день текіли, відчайдушні домогосподарки, рецепт алкогольного коктейлю
Фото: Eva Longoria Baston/Instagram | Єва Лонгорія

Знаменитість поділилася власним рецептом алкогольного коктейлю.

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48-річна американська акторка Єва Лонгорія відсвяткувала національний день текіли. Роликом з новим рецептом алкогольного коктейлю зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" ділиться у своєму Instagram.

"З національним днем текіли! (Але насправді, ми всі знаємо, що сьогодні день текіли) Ось мій улюблений літній коктейль, полунична маргарита з @casadelsoltequila звичайно. Вітаю!" — написала зірка екрану та бізнесвумен.

Дружина мексиканського бізнесмена Хосе Бастона пропонує поєднати текілу з льодом та полуницею, використовуючи напій свого бренду.

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Єва Лонгорія

"Зараз 9:30 ранку в понеділок, і я цілком це схвалюю", "Це абсолютна потреба", "Уууу, змушує алкоголь виглядати гламурно", — пишуть підписники Лонгорії в коментарях.

Американська акторка активно просуває свій бренд текіли, проводячи публічні заходи та рекламуючи його на мільйонну аудиторію в соцмережах.

Нагадаємо, Єва Лонгорія відпочивала на пляжі з чоловіком.

Також Фокус писав про найтрендовіший купальник літа 2023, який раніше продемонструвала Єва Лонгорія.