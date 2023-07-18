Єва Лонгорія одягла найбільш трендовий купальник літа 2023 (фото)

Знаменитість разом із чоловіком-медіамагнатом і чотирирічним сином відпочиває в іспанській Марбельї.

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48-річна акторка і бізнесвумен Єва Лонгорія, найвідоміша своєю роллю в серіалі "Відчайдушні домогосподарки", вирушила з сім'єю на відпочинок до Іспанії і вже потрапила в об'єктиви папараці, пише Page Six.

Вона відпочивала на пляжі в Марбельї і мала приголомшливий вигляд у суцільному рожевому купальнику з блискавкою спереду і розділеному ззаду. Схоже, акторка не змогла встояти перед останніми трендами й обійти стороною стиль "барбікор".

Купальник Єва доповнила солом'яним капелюхом і мінімальними золотими прикрасами, а пізніше додала сонцезахисні окуляри.

Разом із Лонгорією відпочивали її чоловік, 55-річний медіамагнат Хосе Бастон, і їхній чотирирічний син Сантьяго Енріке.

Знаменитість гралася зі своєю дитиною на пляжі, як тисячі інших мам, чим розчулила інших відпочивальників.

Останнім часом Єва представила безліч вражаючих образів, зокрема рідкісну яскраву каблучку вагою 23 карати і прозору сукню на прем'єрі свого останнього фільму "Flamin' Hot" у червні. Дизайнерську каблучку Chopard було створено з 18-каратного рожевого золота і титану з 23,43-каратними помаранчевими опалами, жовто-помаранчевими сапфірами, діамантами і рубінами.

Каблучку за 30 тисяч доларів Лонгорія під час свого режисерського дебюту доповнила чорною мереживною сукнею Roberto Cavalli.

Раніше Фокус писав, як склалася кар'єра Єви після закінчення зйомок "Відчайдушних домогосподарок", і з якими викликами їй довелося зіткнутися.