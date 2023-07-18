Ева Лонгория надела cамый трендовый купальник лета 2023 (фото)

Знаменитость вместе с мужем-медиамагнатом и четырехлетним сыном отдыхает в испанской Марбелье.

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48-летняя актриса и бизнесвумен Ева Лонгория, наиболее известная своей ролью в сериале "Отчаянные домохозяйки", отправилась с семьей на отдых в Испанию и уже попала в объективы папарацци, пишет Page Six.

Она отдыхала на пляже в Марбелье и выглядела потрясающе в сдельном розовом купальнике с молнией спереди и разделенном сзади. Похоже, актриса не смогла устоять перед последними трендами и обойти стороной стиль "барбикор".

Купальник Ева дополнила соломенной шляпой и минимальными золотыми украшениями, а позже добавила солнцезащитные очки.

Вместе с Лонгорией отдыхали ее муж, 55-летний медиамагнат Хосе Бастон, и их четырехлетний сын Сантьяго Энрике.

Знаменитость играла со своим ребенком на пляже, как тысячи других мам, чем умилила других отдыхающих.

В последнее время Ева представила множество поразительных образов, в том числе редкое яркое кольцо весом 23 карата и прозрачное платье на премьере своего последнего фильма "Flamin’ Hot" в июне. Дизайнерское кольцо Chopard было создано из 18-каратного розового золота и титана с 23,43-каратными оранжевыми опалами, желто-оранжевыми сапфирами, бриллиантами и рубинами.

Кольцо за 30 тысяч долларов Лонгория во время своего режиссерского дебюта дополнила черным кружевным платьем Roberto Cavalli.

Ранее Фокус писал, как сложилась карьера Евы после окончания съемок "Отчаянных домохозяек", и с какими вызовами ей пришлось столкнуться.