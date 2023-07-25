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Стиль жизни

Ева Лонгория отпраздновала национальный день текилы (видео)

Ева Лонгория, Ева Лонгория текила, национальный день текилы, отчаянные домохозяйки, рецепт алкогольного коктейля
Фото: Eva Longoria Baston/Instagram | Ева Лонгория

Знаменитость поделилась собственным рецептом алкогольного коктейля.

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48-летняя американская актриса Ева Лонгория отпраздновала национальный день текилы. Роликом с новым рецептом алкогольного коктейля звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" делится в своем Instagram.

"С национальным днем текилы! (Но на самом деле, мы все знаем, что сегодня день текилы) Вот мой любимый летний коктейль, клубничная маргарита с @casadelsoltequila конечно. Поздравляю!" — написала звезда экрана и бизнесвумен.

Жена мексиканского бизнесмена Хосе Бастона предлагает совместить текилу со льдом и клубникой, используя напиток своего бренда.

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Ева Лонгория

"Сейчас 9:30 утра в понедельник, и я вполне это одобряю", "Это абсолютная потребность", "Уууу, заставляет алкоголь выглядеть гламурно", — пишут подписчики Лонгории в комментариях.

Американская актриса активно продвигает свой бренд текилы, проводя публичные мероприятия и рекламируя его на миллионную аудиторию в соцсетях.

Напомним, Ева Лонгория отдыхала на пляже с мужем.

Также Фокус писал о самом трендовом купальнике лета 2023, который ранее продемонстрировала Ева Лонгория.