60-річна Демі Мур показала ідеальну фігуру в зеленому бікіні (фото)

Колишня дружина Брюса Вілліса не перестає дивувати фанатів своїм зовнішнім виглядом.

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60-річна американська акторка Демі Мур продемонструвала фігуру в стильному купальнику. Зараз знаменитість насолоджується круїзом грецькими островами. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість була помічена на яхті в Середземному морі. Новоспечена бабуся свою підтягнуту статуру продемонструвала в шавлієво-зеленому бікіні з коротким верхом і V-подібними плавками від Onia. Демі зібрала своє довге темне волосся у вільний пучок і доповнила образ сонцезахисними окулярами. Красуня-брюнетка була без макіяжу, а як аксесуари вибрала кілька каблучок і великий синій кулон на довгому золотому ланцюжку.

Після купання знаменитість повернулася на борт. Вона витерлася рушником і розпустила волосся. Колишня дружина Брюса Вілліса проводить час зі своїми друзями — Андреасом і Афанасією Стеггос — на їхній розкішній яхті. Мур є хрещеною матір'ю молодшої доньки пари, Аріадни-Зої. Їхню компанію також бачили за обідом із Джеффом Безосом і його нареченою Лорен Санчес. Обід відбувся на суперяхті Koru, що належить мільярдеру.

Під час свого відпочинку в Європі Демі мало проводить часу в соцмережах. Кілька днів тому у своєму Instagram-акаунті зірка опублікувала фото зі своїм домашнім улюбленцем Пловом і написала: "Рай. Грітися на сонечку, гратися у воді, подрімати з пухнастими друзями і почитати хорошу книгу".

Раніше Фокус писав, що Демі Мур опублікувала кілька знімків, на яких показала пляжний образ зі своїм улюбленим псом Пловом і вкотре захопила молодістю і підтягнутим тілом.